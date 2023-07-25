ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı

Sürekli agresif davranışlar sergilediği için dikkat çeken ABD Başkanı Biden'ın2 yaşındaki Alman çoban köpeği Commander, bir gizli servis görevlisini hastanelik ederken 6 kişiyi daha ısırdı.

İç haberleşmelerden elde edilen bilgilere göre, Commander son dört ayda yedi kişiyi ısırdı. Bu olaylar, Biden'in eski köpeği Major'un 2021 yılında Gizli Servis üyelerini ısırdıktan sonra aile dostlarına verilmesinden sonra meydana gelmiş.

En ciddi olayda, Commander'ın bir Gizli Servis üyesine saldırarak kol ve uyluk bölgesini ısırdı. Gizli servis elemanı hastanede tedavi altına alındı.

Belgelenmiş diğer olaylarda Commander, Beyaz Saray bahçesindeki bir aile film gecesinin ardından bir Gizli Servis üyesinin elini ve kolunu yırtmış, ardından Biden'ın Wilmington, Delaware evindeki bir güvenlik teknisyenini ısırmış.

Bu olaylar, Beyaz Saray'ın Gizli Servis üyelerini korumak yerine, belgeleri gizlemeye çalışmasına ve Başkan Biden'ın bu olaylara ilişkin suskun kalmasına dair endişeleri artırıyor.

Biden'ın yeni köpeği Commander'ın saldırgan davranışları, eski köpek Major'unkilerle benzerlik göstererek, Beyaz Saray ve Gizli Servis arasında önemli soruların sorulmasına neden oluyor.