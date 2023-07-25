ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı

25.07.2023 17:55

Sürekli agresif davranışlar sergilediği için dikkat çeken ABD Başkanı Biden'ın 2 yaşındaki Alman çoban köpeği Commander, bir gizli servis görevlisini hastanelik ederken 6 kişiyi daha ısırdı. Commander son dört ayda yedi kişiyi ısırdı. Bu olaylar, Biden'in eski köpeği Major'un 2021 yılında Gizli Servis üyelerini ısırdıktan sonra aile dostlarına verilmesinden sonra meydana gelmiş. En ciddi olayda, Commander'ın bir Gizli Servis üyesine saldırarak kol ve uyluk bölgesini ısırdı. Gizli servis elemanı hastanede tedavi altına alındı. Belgelenmiş diğer olaylarda Commander, Beyaz Saray bahçesindeki bir aile film gecesinin ardından bir Gizli Servis üyesinin elini ve kolunu yırtmış, ardından Biden'ın Wilmington, Delaware evindeki bir güvenlik teknisyenini ısırmış. Bu olaylar, Beyaz Saray'ın Gizli Servis üyelerini korumak yerine, belgeleri gizlemeye çalışmasına ve Başkan Biden'ın bu olaylara ilişkin suskun kalmasına dair endişeleri artırıyor. Biden'ın yeni köpeği Commander'ın saldırgan davranışları, eski köpek Major'unkilerle benzerlik göstererek, Beyaz Saray ve Gizli Servis arasında önemli soruların sorulmasına neden oluyor.

Sürekli agresif davranışlar sergilediği için dikkat çeken ABD Başkanı Biden'ın2 yaşındaki Alman çoban köpeği Commander, bir gizli servis görevlisini hastanelik ederken 6 kişiyi daha ısırdı.

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı

İç haberleşmelerden elde edilen bilgilere göre, Commander son dört ayda yedi kişiyi ısırdı. Bu olaylar, Biden'in eski köpeği Major'un 2021 yılında Gizli Servis üyelerini ısırdıktan sonra aile dostlarına verilmesinden sonra meydana gelmiş.

En ciddi olayda, Commander'ın bir Gizli Servis üyesine saldırarak kol ve uyluk bölgesini ısırdı. Gizli servis elemanı hastanede tedavi altına alındı.

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı

Belgelenmiş diğer olaylarda Commander, Beyaz Saray bahçesindeki bir aile film gecesinin ardından bir Gizli Servis üyesinin elini ve kolunu yırtmış, ardından Biden'ın Wilmington, Delaware evindeki bir güvenlik teknisyenini ısırmış.

Bu olaylar, Beyaz Saray'ın Gizli Servis üyelerini korumak yerine, belgeleri gizlemeye çalışmasına ve Başkan Biden'ın bu olaylara ilişkin suskun kalmasına dair endişeleri artırıyor.

Biden'ın yeni köpeği Commander'ın saldırgan davranışları, eski köpek Major'unkilerle benzerlik göstererek, Beyaz Saray ve Gizli Servis arasında önemli soruların sorulmasına neden oluyor.

YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı - Son Dakika


Son Dakika
18:45 Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasını değerlendirdi
18:42 Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel derim
18:39 Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti
18:34 Son Dakika: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti
17:55 Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.
17:51 Canlı anlatım! Zalgiris-Galatasaray maçı çok tempolu
17:49 Ömer Yurtseven NBA yıldızlarıyla özel idman yapıyor
17:49 TBMM'de muhalefetin vergilerle ilgili görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
17:40 Ömer Yurtseven, NBA yıldızlarıyla özel idman yapıyor
17:40 Son Dakika: TBMM'de muhalefetin vergilerle ilgili görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 19:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, bir gizli servis elemanın hastanelik etti, altı kişiyi daha ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement