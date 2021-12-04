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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmediklerini açıkladı - Son Dakika
BBC

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmediklerini açıkladı

04.12.2021 13:21
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmediklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair endişeler artışa geçerken yaptığı açıklamada, Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair endişeler artışa geçerken yaptığı açıklamada, Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Biden, Rusya'nın komşusunu işgal etmesini "çok ama çok zorlaştıracaklarını" da ekledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, istihbarat görevlileri böylesi bir işgalin 2022'nin ilk aylarında başlamasından endişe ediyor.

Ukrayna ise son günlerde Rusya sınırına yeni askerler gönderdiğini ve bölgedeki asker sayısını 94 bine çıkardıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Biden arasında bu hafta gerilimi azaltacak bir telefon görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyor.

Biden, mevkidaşıyla görüşmesinin uzun sürmesini beklediğini ve kimsenin kırmızı çizgilerini kabul etmeyeceğini söyledi.

Biden ABD'nin hangi adımları atmayı planladığını açıklamazken ABD'li ve Ukraynalı yetkililerden bu hafta, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanabileceğine dair açıklamalar gelmişti.

Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı'yla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin kendilerini daha fazla yaptırımla tehdit ettiğini duyurmuştu.

Washington Post'ta yayınlanan bir habere göre, ABD istihbarat yetkilileri Kremlin'in önümüzdeki yılın ilk aylarında birden fazla cephede 175 bin askerle bir işgal planladığından endişeleniyor.

Propaganda faaliyetlerinde artış

Yetkililer, Rusya'nın işgal öncesi Ukrayna ve NATO'yu karalamak için propaganda faaliyetlerini artırdığını da belirtiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın harekete geçmesi için en olası zamanın Ocak sonu gibi gözüktüğünü söylüyor.

30 Kasım'da görev süresi biten Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada tetikte olmak gerektiğini, Rusya'yla bir savaşa girmeyi gerçekten istemediğini fakat NATO'nun böylesi bir ihtimale hazırlıklı olmasının zaruri olduğunu söylemişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler yıllardır gergin. Moskova, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalarda ise 14 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de son dönemde Rus çıkarlarına karşı hamlelerde bulunarak Putin'e yakın ve güçlü bir iş insanına yaptırım uyguladı, Rusya yanlısı yayın yapan üç televizyon kanalını da yasakladı.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmediklerini açıkladı

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmediklerini açıkladı - Son Dakika Dünya

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