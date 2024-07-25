ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışından çekildiğini ve adaylığı desteklediği Kamala Harris'e destek vereceğini duyurdu. Biden, adaylıktan çekilme sebebini ülkeyi ve Demokrat Partiyi birleştirmek olarak açıkladı. Konuşmasında, genç seslere meşaleyi aktarma zamanının geldiğini vurgulayan Biden, başkanlık seçimini bir dönüm noktası olarak tanımladı ve demokrasinin savunulmasının her şeyden önemli olduğunu belirtti. Biden, konuşmasında ayrıca Kamala Harris'i deneyimli, zorlu ve yetkin olarak tanımladı.

25.07.2024 05:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’daki ofisinden canlı yayımlanan konuşmasında adaylıktan ülkeyi ve Demokrat Partiyi birleştirmek için çekildiğini söyledi.

Biden, sicilinin ikinci başkanlık dönemini hak ettiğini ancak yeni kuşak “genç seslere, daha genç seslere meşaleyi aktarma zamanının geldiğini” vurguladı.

81 yaşındaki ABD Başkanı parçalanmış Demokrat Partiyi ve ülkeyi birleştirmek için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek verdiğini vurguladı.

Biden “Kamu yaşamında uzun yılların deneyiminin bir yeri ve zamanı var. Aynı amanda yeni seslerin de zamanı, genç seslerin, evet genç seslerin yeri ve zamanı var ve bu yer ve zaman da şimdi” dedi.

Kasım’daki başkanlık seçimini “bir dönüm noktası” diye tanımlayan ABD Başkanı, “kişisel hırs da dahil” hiçbir şeyin “demokrasinin savunulmasından” daha önemli olmadığını kaydetti.

Biden “Söz konusu olan demokrasinin savunulması herhangi bir unvandan daha önemli” diye konuştu.

ABD Başkanı “Amerikan halkı için çalışmaktan güç ve keyif aldım. Ancak kutsal birliğimizi koruma görevi benimle ilgili değil. Sizinle ilgili. Aileleriniz. Geleceğiniz. Biz halkla ilgili. Amerika’yla ilgili harika şey burayı kralların ve diktatörlerin değil, halkın yönetmesi” ifadelerini kullandı.

Biden konuşmasında başkan adaylığı için destek verdiği yardımcısı Kamala Harris’i “Deneyimli, zorlu ve yetkin” sözleriyle tanımladı.

Biden’ın toplam 11 dakika süren konuşması başkanın seçim yarışından çekilmesinden bu yanaki ilk, Oval Ofis’te yaptığı da dördüncü konuşmasıydı.

Biden konuşmasının büyük bölümünde yönetiminin sağlık, iklim ve ekonomi konusundaki “başarıları” üzerinde durdu.

Biden, Scranton, Pennsylvanialı “kekeme bir çocuğun” başkanlığa kadar yükselebilmesini Amerikan Rüyası’nın ve fırsat eşitliğinin varlığına kanıt oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Biden “Bu ülkeye 50 yıldan uzun süre hizmet etmek bir ayrıcalıktı”

Kamuoyu yoklamaları, Başkan Yardımcısı Harris ve eski Başkan Donald Trump arasında başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.

'Radikal solcu deli'

Bu arada, Kuzey Carolina eyaletindeki seçim mitinginde konuşan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump hem Harris hem de Biden’ı hedef aldı ve Biden’ı ABD tarihindeki en çok hasar veren başkan” diye tanımladı.

Trump “Üç buçuk yıldır yalancı Kamala Harris her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra liberal itici güç oldu. Harris, göreve gelirse ülkemizi yok edecek radikal solcu bir deli” dedi.

Öte yandan Harris de seçim kampanyasına devam etti. Indianapolis’te konuşan Harris “Şu anda ülkemiz adına iki farklı vizyon arasında bir seçimle yüz yüzeyiz. Biri geleceğe, diğeri de geçmişe odaklanmış iki vizyon. Sizin desteğinizle ulusumuzun geleceği için mücadele ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: BBC

Kamala Harris, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de olduğunu unutmuşa benziyor DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı TBMM'de olduğunu unutmuşa benziyor! DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 ’’El sıkışma polemiği’’ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı ''El sıkışma polemiği'' alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 TBMM’de ortalık savaş alanına döndü AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti’li Bozan’a yumruk attı TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Arkadaşıyla küsünce camide kendine zarar verdi İmamın hızlı müdahalesi hayat kurtardı Arkadaşıyla küsünce camide kendine zarar verdi! İmamın hızlı müdahalesi hayat kurtardı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 06:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement