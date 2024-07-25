ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı

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Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’daki ofisinden canlı yayımlanan konuşmasında adaylıktan ülkeyi ve Demokrat Partiyi birleştirmek için çekildiğini söyledi.

Biden, sicilinin ikinci başkanlık dönemini hak ettiğini ancak yeni kuşak “genç seslere, daha genç seslere meşaleyi aktarma zamanının geldiğini” vurguladı.

81 yaşındaki ABD Başkanı parçalanmış Demokrat Partiyi ve ülkeyi birleştirmek için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek verdiğini vurguladı.

Biden “Kamu yaşamında uzun yılların deneyiminin bir yeri ve zamanı var. Aynı amanda yeni seslerin de zamanı, genç seslerin, evet genç seslerin yeri ve zamanı var ve bu yer ve zaman da şimdi” dedi.

Kasım’daki başkanlık seçimini “bir dönüm noktası” diye tanımlayan ABD Başkanı, “kişisel hırs da dahil” hiçbir şeyin “demokrasinin savunulmasından” daha önemli olmadığını kaydetti.

Biden “Söz konusu olan demokrasinin savunulması herhangi bir unvandan daha önemli” diye konuştu.

ABD Başkanı “Amerikan halkı için çalışmaktan güç ve keyif aldım. Ancak kutsal birliğimizi koruma görevi benimle ilgili değil. Sizinle ilgili. Aileleriniz. Geleceğiniz. Biz halkla ilgili. Amerika’yla ilgili harika şey burayı kralların ve diktatörlerin değil, halkın yönetmesi” ifadelerini kullandı.

Biden konuşmasında başkan adaylığı için destek verdiği yardımcısı Kamala Harris’i “Deneyimli, zorlu ve yetkin” sözleriyle tanımladı.

Biden’ın toplam 11 dakika süren konuşması başkanın seçim yarışından çekilmesinden bu yanaki ilk, Oval Ofis’te yaptığı da dördüncü konuşmasıydı.

Biden konuşmasının büyük bölümünde yönetiminin sağlık, iklim ve ekonomi konusundaki “başarıları” üzerinde durdu.

Biden, Scranton, Pennsylvanialı “kekeme bir çocuğun” başkanlığa kadar yükselebilmesini Amerikan Rüyası’nın ve fırsat eşitliğinin varlığına kanıt oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Biden “Bu ülkeye 50 yıldan uzun süre hizmet etmek bir ayrıcalıktı”

Kamuoyu yoklamaları, Başkan Yardımcısı Harris ve eski Başkan Donald Trump arasında başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.

'Radikal solcu deli'

Bu arada, Kuzey Carolina eyaletindeki seçim mitinginde konuşan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump hem Harris hem de Biden’ı hedef aldı ve Biden’ı ABD tarihindeki en çok hasar veren başkan” diye tanımladı.

Trump “Üç buçuk yıldır yalancı Kamala Harris her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra liberal itici güç oldu. Harris, göreve gelirse ülkemizi yok edecek radikal solcu bir deli” dedi.

Öte yandan Harris de seçim kampanyasına devam etti. Indianapolis’te konuşan Harris “Şu anda ülkemiz adına iki farklı vizyon arasında bir seçimle yüz yüzeyiz. Biri geleceğe, diğeri de geçmişe odaklanmış iki vizyon. Sizin desteğinizle ulusumuzun geleceği için mücadele ediyorum” diye konuştu.