ABD Başkanı Trump, İran için anlaşma ya da askeri olarak yok etme seçeneğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ya anlaşma imzalayacaklarını ya da bu ülkeyi askeri olarak yok edeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini öne süren Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini yok ettiklerini söyledi. Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu" ifadesini kullandı.

Fransa'daki olaylara değinen Trump, olayların temel sebebinin göçmenler ve sınır güvenliği olduğunu belirtti. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sınırları kapatması tavsiyesini çok önceden verdiğini vurgulayarak, "Sınırları tamamen kapattım. Sızma vakasının sıfır olduğunu biliyorsunuz. Artık hiçbir düzensiz göçmen gelmiyor" açıklamasını yaptı.

Çip üretimi konusunda da konuşan Trump, Tayvan'ı, ABD'nin tüm yarı iletken sektörünü çalmakla suçladı. Trump, "Çip işimizi çaldılar, hepsini, çünkü çipleri gülünç bir fiyata ürettiler ve piyasaya sürdüler" dedi.