ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki

ABD Başkanı Trump\'tan CNN ve New York Times\'a tepki
25.06.2025 07:25
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi. ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

"YALAN HABER YAPIYORSUNUZ"

"İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçladı.

TRUMP: NÜKLEER KAPASİTE TAMAMEN İMHA EDİLDİ

Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin "tamamen imha edildiğini" çeşitli platformlarda açıklamıştı. Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.

"FORDO'YA 12 SIĞINAK DELİCİ BOMBA GÖNDERDİK"

Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a yapılan hava saldırıları sonucu, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini "yok ettiğini" detaylarıyla açıklayarak ABD medyasındaki iddiaları yalandı. Witkoff, Fox News'le yaptığı canlı bağlantıda, "(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok." dedi.

"HEDEFE ULAŞILMADIĞINI YAZAN HABERLER SAÇMA"

ABD medyasının, söz konusu iddialarına cevap veren Witkoff, "Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli." ifadelerine yer verdi. Witkoff, sadece ABD'nin değil, "diğer ülkelerin raporlarını da okuduğunu" belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden haberlerin "tamamen saçma" olduğunu söyledi.

"İSFAHAN'DAKİ DÖNÜŞÜM TESİSİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda zenginleştirmenin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir "dönüşüm tesisi" olduğunu ifade eden Özel Temsilci, "Bildiğimiz kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi tamamen yok edildi." iddiasında bulundu. Witkoff, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin olmak için "üst üste" bomba yağdırdıklarını, sonuçtan "hiç şüphe duyamadığını" ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki - Son Dakika

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