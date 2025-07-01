ABD Başkanı Trump\'tan selefi Biden\'a ağır küfür

ABD Başkanı Donald Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevine gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BİR KEZ DAHA AĞZINI BOZDU

24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği seyahatten önce yaptığı açıklamada İsrail ile İran arasındaki savaşa değinen ve "İki ülke de o kadar uzun süredir savaşıyor ki ne s***m yaptıklarını bilmiyorlar" diyen Trump, burada bir kez daha ağzını bozdu.

BİDEN'A AĞIR KÜFÜR

Bu kez eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Trump, "Biden beni burada istedi. O o****u çocuğu..." ifadelerini kullandı. Trump'ın söz konusu ifadeleri kullandığı sırada yanında bulunan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile diğer yetkililerin ise güldüğü görüldü.