ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olay sırasında 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Bakanlığa yönelik saldırı girişimi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik yayınladığı uyarıda vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını istedi.

"YEREL MAKAMLARDAN GELEN TALİMATLARI İZLEYİN"

Açıklamada, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi gerektiği belirtildi.

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MORRIS: DEHŞETE DÜŞTÜM

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız" ifadelerini kullandı.