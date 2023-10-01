ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun

Son Güncelleme: 01.10.2023 14:03

İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarının bölgeden uzak durmasını istedi. Yapılan uyarı açıklamasında güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi gerektiği belirtildi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olay sırasında 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Bakanlığa yönelik saldırı girişimi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik yayınladığı uyarıda vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını istedi.

"YEREL MAKAMLARDAN GELEN TALİMATLARI İZLEYİN"

Açıklamada, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi gerektiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MORRIS: DEHŞETE DÜŞTÜM

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun - Son Dakika
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