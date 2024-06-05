ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı Düzenlendi, Saldırgan Vuruldu

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusu, saldırganın Suriye vatandaşı olduğunu ve Lübnanlı güvenlik güçlerince vurulduğunu, hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Awkar bölgesinde bulunan Lübnan'daki ABD Büyükelçiliğine Suriye uyruklu bir kişi tarafından ateş açıldı. Bölgede konuşlu ordu mensupları açılan ateşe karşılık vererek saldırganı yaraladı. Saldırgan gözaltına alınmış ve tedavi için hastaneye sevk edilmiştir. Awkar'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde konuşlanmış olan ordu birlikleri çevrede inceleme yapmakta ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini uygulamaya çalışmaktadır" denildi.