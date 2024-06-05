ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı Düzenlendi, Saldırgan Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı Düzenlendi, Saldırgan Vuruldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne Suriye vatandaşı bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusu, saldırganın vurulduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

05.06.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusu, saldırganın Suriye vatandaşı olduğunu ve Lübnanlı güvenlik güçlerince vurulduğunu, hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Awkar bölgesinde bulunan Lübnan'daki ABD Büyükelçiliğine Suriye uyruklu bir kişi tarafından ateş açıldı. Bölgede konuşlu ordu mensupları açılan ateşe karşılık vererek saldırganı yaraladı. Saldırgan gözaltına alınmış ve tedavi için hastaneye sevk edilmiştir. Awkar'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde konuşlanmış olan ordu birlikleri çevrede inceleme yapmakta ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini uygulamaya çalışmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Abd Büyükelçiliği, Suriye, Beyrut, Lübnan, Saldırı, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı Düzenlendi, Saldırgan Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:38:47. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı Düzenlendi, Saldırgan Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement