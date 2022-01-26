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ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı - Son Dakika

ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı

26.01.2022 14:07
ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı

ABD'de 22 aylık bir çocuk, annesinin telefonuyla oynarken 1800 dolarlık (yaklaşık 25 bin TL) alışveriş yaptı. Ayaansh isimli çocuk, çoğunluk olarak "sandalye" satın aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı. Eve, sipariş edilmiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, çocukları Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere 1800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek çocuklarının böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Kumar, 2020 doğumlu Ayaansh'ın, salgın döneminde, ailedeki diğer üyelerin evden eğitimlerini, alışverişini ve oyununu izlediğini ve bunları bir şekilde öğrendiğini ifade etti.

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alışveriş, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı - Son Dakika
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