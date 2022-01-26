ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı

Independent Türkçe'nin haberine göre, New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı. Eve, sipariş edilmiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, çocukları Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere 1800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek çocuklarının böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Kumar, 2020 doğumlu Ayaansh'ın, salgın döneminde, ailedeki diğer üyelerin evden eğitimlerini, alışverişini ve oyununu izlediğini ve bunları bir şekilde öğrendiğini ifade etti.