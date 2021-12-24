Üye Girişi
ABD'de 200'den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

ABD'de 200'den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi

24.12.2021 11:43
ABD'de 200'den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi

ABD'de Omicron varyantının oluşturduğu tehdit nedeniyle Noel akşamı yapılması planlanan 200'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de Omicron varyantının oluşturduğu tehdit nedeniyle Noel akşamı yapılması planlanan 200'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de uçuş takibi yapan FlightAware internet sitesinden yayınlanan makalede, United Havayolları'nın bugün yapılması planlanan 125 uçuşu, Delta Havayollarının ise 85'ten fazla uçuşu iptal ettiği aktarıldı. Uçuş iptallerinin ise Covid-19 vakalarındaki artış olduğu ifade edildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de son 24 saatte 267 bin 269 kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede 1149 kişi hayatını kaybetti. Dünyada en çok vakanın tespit edildiği ABD'de salgının başından bu yana 52 milyon 788 bin 451 kişi Covid-19'a yakalanırken, bunlardan 40 milyon 964 bin 993'ü iyileşti, 843 bin 455 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 10 milyon 989 bin 3 aktif vaka bulunuyor.


YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Omicron, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de 200'den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Dünya


Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana "deli" dedi Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana "deli" dedi         
11:02
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de 200'den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement