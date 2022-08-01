ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı - Son Dakika
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ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı

01.08.2022 16:29
ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı

Virgina eyaletindeki bir marketten cips alan kadın müşteri, poşeti açtığında yılanla karşılaşması nedeniyle çok büyük bir korku yaşarken mağaza müdürü Brian Stanley, yılanın nereden geldiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını ve yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını vurguladı.

ABD'nin Virginia eyaletinde markete giden bir kadın, cips raflarına yöneldi. İlk olarak bir cipse uzanan kadın, poşetin üzerinin kirli olduğunu görünce yerine bıraktı. Ardından da bir başka cips poşetine yöneldi ve alıp sepetine koydu.

POŞETİ AÇINCA DEHŞETE DÜŞTÜ

Ardından ise cipsi yemek için açtı ve hayatının şokunu yaşadı. Çünkü poşetin içerisinde dev bir yılan kendisine bakıyordu. Kimberly Slaughter adlı kadın, poşeti açtığı gibi büyük bir korkuyla geri bırakmak zorunda kaldı.

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

MAĞAZADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal olayla ilgili mağazadan da açıklama geldi. Mağaza müdürü Brian Stanley, yılanın nereden geldiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını ve yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi
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