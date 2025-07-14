ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Fall River kentinde bulunan Gabriel House adlı bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Fall River İtfaiye Şefi Jeffrey Bacon, yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu en az 30 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bacon, "Dün gece burada, Fall River'da tarif edilemez bir trajedi yaşadık" ifadelerini kullandı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?