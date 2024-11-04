ABD'de Başkanlık Seçimleri Yarına Hazır - Son Dakika
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ABD'de Başkanlık Seçimleri Yarına Hazır

ABD\'de Başkanlık Seçimleri Yarına Hazır

60. başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ile Donald Trump yarın yarışacak. 78 milyon erken oy kullanıldı.

04.11.2024 14:19
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ABD'de 60. başkanlık seçimleri yarın yapılacak.

ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona yaklaşıldı. Kazanan aday, göreve Ocak 2025'te başlayacak ve Beyaz Saray'da dört yıl geçirecek.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ABD genelinde 78 milyon seçmenin erken oy kullandığını açıkladı. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların yaklaşık 43 milyonunun sandıklara giderek oy verdiği, 35 milyon seçmenin ise posta yoluyla oyunu gönderdiği bildirildi.

ABD'de yarın yapılacak 60. başkanlık seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemleri yerel saatle 06.00'da başlayacak ve New York'ta saat 21.00'de sona erecek. Oylar, her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek adaylardan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, seçim gecesini Florida'nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği, Rakibi Kamala Harris'in ise mezun olduğu Howard Üniversitesi'nde ekibiyle izleyeceği kaydedildi.

Seçimin galibi, ilk sonuçlara göre yarın gece açıklanacak fakat kesin sonuçların uzun süre belli olmaması da göz önünde bulunduruluyor. 2020 yılındaki seçimlerde, Joe Biden için sonuç, 3 Kasım oylamasından dört gün sonra, Pennsylvania'nın sonucu onaylandıktan sonra açıklandı.

Bir önceki seçimde sonucu kabul etmeyen Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na saldırıda bulundu. Yetkililer, bu saldırıya benzer olayların yaşanmasından endişe ettiği için başkent Washington'da, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Howard Üniversitesi, Kamala Harris, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Başkanlık Seçimleri Yarına Hazır - Son Dakika

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