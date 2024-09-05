Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Georgia\'daki Lisede Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede 14 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçileri sağduyulu silah güvenliği yasaları çıkarmaya çağırdı. Saldırganın daha önce çevrimiçi tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı. Olay, ABD'de silah kontrolü konusunu yeniden gündeme getirdi.

05.09.2024 10:08
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(ANKARA) - ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçileri, Demokratlarla birlikte "sağduyulu silah güvenliği yasaları" çıkarmak için çalışmaya çağırdı.

Georgia'nın Winder kentinde bulunan Apalachee Lisesi'nde, 14 yaşında bir öğrenci, okul kampüsünde silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Bu olay, ABD'de okul yılının başlangıcından bu yana ilk toplu kampüs silahlı saldırısı oldu. Saldırı, kamuoyunda büyük çaplı tepkilere neden oldu. Saldırgan, kolluk kuvvetlerinin olaya müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Saldırgandan çevrimiçi platformlarda tehdit içerikleri

Saldırganın, geçen yıl çevrimiçi platformlarda okulda silahlı saldırı yapma konusunda tehdit içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından sorgulandığı bildirildi.

Georgia Soruşturma Bürosu müdürü Chris Hosey, basın toplantısında, 14 yaşındaki Colt Gray olarak teşhis edildiğini ve yetişkin olarak suçlanıp yargılanacağını söyledi. Barrow County Şerifi Jud Smith, "AR platform tarzı silah" veya yarı otomatik tüfekle silahlanmış olan saldırgana, okula gönderilen kolluk kuvvetleri tarafından hızla müdahale edildiğini ve saldırganın hemen yere yatıp teslim olduğunu söyledi.

Saldırı, hem silah kontrolü hakkındaki ulusal tartışmayı yeniden gündeme getirdi hem de bu tür saldırıların sürekli olarak yaşandığı ABD'de endişeye ve paniğe yol açtı. 18 bin nüfusa sahip bir şehir olan Winder'daki ABD'li vatandaşlar, olaya ilişkin derin üzüntü duyduklarını belirterek bir parkta dua nöbeti için toplandı.

Biden'dan Cumhuriyetçilere "silah güvenliği yasaları" çağrısı

Beyaz Saray, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve "daha fazla bilgi aldıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyona devam edeceğini" bildirdi. Biden da daha sonra yaptığı açıklamada, ölenler ve yaralananlar için büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirirken; Cumhuriyetçileri, Demokratlarla birlikte "sağduyulu silah güvenliği yasaları" çıkarmak için çalışmaya çağırdı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, saldırıyı "anlamsız bir trajedi" olarak nitelendirdi. Harris, New Hampshire'daki bir kampanya etkinliğinin başlangıcında, "Bunu durdurmalıyız. Bu silahlı şiddet salgınını sona erdirmeliyiz" dedi.

Cumhuriyetçi başkan adayı olan eski Başkan Donald Trump, sosyal medyada "Kalplerimiz Winder'da, Georgia'daki trajik olaydan etkilenenlerin kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte. Bu değerli çocuklar, hasta ve deli bir canavar tarafından çok erken aramızdan alındı" ifadelerini kullandı.

Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp, bir basın toplantısında silahlı saldırıları önlemek için ne yapılabileceği sorulduğunda, "Bugün siyaset veya politika günü değil. Bugün, kaybettiğimiz bu değerli Georgialıların yasını tutmak için bir soruşturma günü" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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