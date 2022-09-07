Seyir halinde olan aracının üzerine trafik levhası düştü! O anlar araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Seyir halinde olan aracının üzerine trafik levhası düştü! O anlar araç kamerasına yansıdı

07.09.2022 11:51

ABD'de bir sürücü aracıyla yolculuk ettiği sırada yolda bulunan dev trafik levhaları aniden üzerine düştü. Araç, üstüne düşen levhalar sonucunda hasar alırken sürücü de kazada yaralandı. Kaza görüntüleri arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

ABD'de yaşanan kaza alıştığımız haberlerin dışında gerçekleşti. Seyir halinde olan araç, normal hızında seyrederken bir anda üzerine trafik levhası düşüyor. Aracın üzerine düşen levha sonrasında arkadaki araba aniden fren yapmak zorunda kaldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otobana bağlantı yolundan giren araç hız sınırı içerisinde seyrederken üzerine dev trafik levhaları düştü.Arabayı neredeyse ikiye bölen kazada aracın sürücüsü yaralandı. O anlar arkadaki aracın trafik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaz Dağı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seyir halinde olan aracının üzerine trafik levhası düştü! O anlar araç kamerasına yansıdı - Son Dakika


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