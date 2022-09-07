Seyir halinde olan aracının üzerine trafik levhası düştü! O anlar araç kamerasına yansıdı

ABD'de yaşanan kaza alıştığımız haberlerin dışında gerçekleşti. Seyir halinde olan araç, normal hızında seyrederken bir anda üzerine trafik levhası düşüyor. Aracın üzerine düşen levha sonrasında arkadaki araba aniden fren yapmak zorunda kaldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otobana bağlantı yolundan giren araç hız sınırı içerisinde seyrederken üzerine dev trafik levhaları düştü.Arabayı neredeyse ikiye bölen kazada aracın sürücüsü yaralandı. O anlar arkadaki aracın trafik kamerasına anbean yansıdı.