ABD\'de E.Coli Salgını: 75 Hasta, 1 Ölüm!

Dünya

ABD'de ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgını 13 eyalete yayıldı.

ABD'de 13 eyalete yayılan salgında E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, hastalanan kişi sayısı ise 75'e çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, E.Coli bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 22'ye yükselirken, Colorado'da yaşlı bir hastanın ölümünden sonra yeni bir ölüm bildirimi yapılmadı.