ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

06.06.2022 09:36

ABD'nin Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırı, Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibinin gelmesinin ardından yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy yaptığı açıklamada, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN GECEKİ SALDIRIDA DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde de dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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