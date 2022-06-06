ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırı, Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibinin gelmesinin ardından yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy yaptığı açıklamada, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN GECEKİ SALDIRIDA DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde de dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.