ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu! - Son Dakika
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ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu!

17.06.2022 15:35

ABD'nin Kansas eyaletinde, etkili olan aşırı sıcak ve nemli hava sebebiyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın hayatını kaybettiği belirtildi. Eyalette sıcaklıkların 14 derecelik artış gösterdiği vurgulanırken, yetkililer toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını açıkladı. Çiftçilere hayvanları serin tutma konusunda uyarılar yapıldı.

Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin karkasların imhasına yardımcı olmak için departmanla temasa geçtiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Açıklamada, mevsim normallerinin çok üstündeki aşırı sıcak, nem ve az rüzgar nedeniyle eyaletin güney batı bölgesinde en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Çiftliklerde yetiştirilen yüzlerce sığırın toplu telef görüntülerinden bazıları sosyal medyaya da yansıdı.

14 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Bu hafta 100 milyondan fazla kişinin aşırı sıcak uyarısı altında bulunduğu ülkede, Kansas'ta 10 ila 14 derece sıcaklık artışı görüldü.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİNDE ÜLKEDE İLK ÜÇTE YER ALIYOR

Yetkililer, çiftliklerde toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını, üreticilerin sprinkler sistemi ile hayvanları serin tutmaya ihtiyacı olabileceği konusunda uyarıyor. İnsan sayısının iki katı sığırın bulunduğu Kansas eyaleti, sığır eti üretimi ve ihracatında ülkede ilk üçte yer alıyor.

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