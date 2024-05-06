ABD'nin Los Angeles kentinde Filistin yanlısı kamp boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD'nin Los Angeles kentinde Filistin yanlısı kamp boşaltıldı

ABD\'nin Los Angeles kentinde Filistin yanlısı kamp boşaltıldı

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Güney California Üniversitesi'nde kurulan Filistin yanlısı kamp polis tarafından boşaltıldı. Üniversitenin uyarısının ardından polis, kampı dağıtarak alandan çadırları ve benzeri eşyaları kaldırdı. Gözaltı olmazken, üniversitenin başkanı Carol Folt, polise ve kampüs güvenliğine barışçıl bir şekilde müdahale ettikleri için teşekkür etti. USC, kampüsün kimliğiyle gelen öğrencilere, fakülte çalışanlarına ve hocalara açık olduğunu ancak çadırlarla gelenlerin kabul edilmeyeceğini duyurdu. Filistin yanlısı gösterilerin ABD üniversitelerinde mezuniyet törenlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

06.05.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Los Angeles kentinde polis Güney California Üniversitesi’ne (USC) kurulan Filistin yanlısı kampı boşalttı.

Üniversitenin uyarısının ardından polis Pazar günü alana geldi ve kampı dağıttı.

Gözaltı gerçekleşmedi, üniversitenin başkanı olan Carol Folt, polise ve kampüs güvenliğine kampı barışçıl ve güvenli bir şekilde boşalttığı için teşekkür etti.

Bazı öğrenciler alanı slogan atarak terk etti.

USC daha sonra paylaştığı sosyal medya gönderisinde kampüsün kimliğiyle beraber gelen öğrencilere, fakülte çalışanlarına ve hocalara açık olduğunu, ancak çadırlar ve benzeri eşyalarla gelenlerin kampüse alınmayacağını vurguladı.

Folt, kurulan kampın sınavlara ve mezuniyet hazırlıklarına zarar verdiğini söyleyerek “durumun tehlikeli bir döngüye girmeye başladığını” dile getirdi.

CBS’in haberine göre “üniversitenin politikalarına ve kanunlara uymayan” bazı öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı.

USC’de geçen ay polis ve protestocular arasındaki çatışmalarda 93 kişi gözaltına alınmıştı.

Nisan ayında üniversite kampüsünde bir Müslüman öğrencinin konuşmasının iptal edilmesinin ardından da gerilim yaşanmıştı. Güvenliğin gerekçe gösterildiği kararın arkasında öğrencinin antisemitik sosyal medya gönderilerinin olabileceği belirtilmişti.

10 Mayıs’taki mezuniyet gösterisi de iptal edildi.

Filistin yanlısı gösterilerle sarsılan ABD üniversitelerinde bu durum mezuniyet törenlerini etkileyebilir.

Boston’daki Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki protesto polisin eşliğinde barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Mezun olan kimi öğrencilerin elinde Filistin bayrakları vardı, Filistin’e destek sloganları atıldı. Başka öğrencilerde ise İsrail bayrakları vardı.

Geçen hafta New York’taki Columbia Üniversitesi’nde 112 gösterici gözaltına alındı.

45 eyalette 140 üniversitede gerçekleşen eylemlerde Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi ve üniversitelerin İsrail ile maddi bağını koparması talep ediliyor.

Ülke çapında 2 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: BBC

California Üniversitesi, Los Angeles, Filistin, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Los Angeles kentinde Filistin yanlısı kamp boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:30:41. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Los Angeles kentinde Filistin yanlısı kamp boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement