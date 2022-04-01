ABD'de geçen ay 431 bin kişi daha istihdama dahil oldu, işsizlik yüzde 3,6'ya geriledi - Son Dakika
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BBC

ABD'de geçen ay 431 bin kişi daha istihdama dahil oldu, işsizlik yüzde 3,6'ya geriledi

01.04.2022 18:54
ABD'de geçen ay 431 bin kişi daha istihdama dahil oldu, işsizlik yüzde 3,6'ya geriledi

ABD ekonomisi koronavirüs pandemisinin yarattığı kötü etkiyi üzerinden atmaya devam ediyor.

ABD ekonomisi koronavirüs pandemisinin yarattığı kötü etkiyi üzerinden atmaya devam ediyor. Ülkede geçen ay 431 bin kişi daha istihdama katıldı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre bu sayılarla birlikte ABD üst üste 15 ay istihdam artışı göstermiş oldu. Mart verilerine göre işsizlik oranı da yüzde 3,6'ya geriledi.

Barlar, restoranlar ve oteller geçen ayki istihdamda önemli rol oynadı.

Bununla beraber ABD, pandemi nedeniyle yaşanan işssizliği neredeyse tamamen gidermiş oldu.

İşçi bulmakta zorlanan işletmeler , çalışanları kazanabilmek için daha fazla para ödeme yoluna gidiyor.

Çalışma Bakanlığı, Mart ayındaki ortalama maaşın geçtiğimiz yıla göre yüzde 5,6 arttığını söyledi. Ancak yine de bu artış, Şubat ayında 40 yılın en yüksek seviyesini gören ve yüzde 7,9 olarak açıklanan enflasyonun gerisinde kalıyor.

Pandemiden önce ondan fazla restoran işleten ve yaklaşık 800 kişiyi istihdam eden New York'taki IGC Hospitality Group'un yönetici ortağı olan Terence Tubridy, şu anda en büyük zorluğun işe alım yapmak olduğunu ancak insanları işleri kabul etmekten uzak tutan tek faktörün ücretler olmadığını söyledi.

Tubridy, bazı eski personelin yaşamlarının pandemi nedeniyle değiştiği için sektörden ayrıldığını söyledi. Salgının gölgesinin hala insanların üzerinde olduğunu ifade eden Tubridy, bu nedenle şehir merkezlerine taşınmaktan imtina edildiğini belirtti.

Sektördeki işe alım sıkıntısının iki veya üç yıl sürmesini bekleyen Tubridy, "Bunun ortadan kalkacağını sanmıyorum" dedi.

Öte yandan işgünü katılım oranı yüzde 62,4 ile Şubat 2020'nin bir puan gerisinde. Bu da iş gücüne girmeye hazır daha fazla insan olabileceği anlamına geliyor.

Ukrayna- Rusya savaşı ve koronavirüsten kaynaklanan arz kesintilerinin yarattığı zorluklara rağmen, veriler dünyanın en büyük ekonomisinde sağlıklı büyümenin bir başka işareti oldu.

Capital Economics'in ABD ekonomisti Michael Pearce, "Ukrayna'daki savaşın veya petrol fiyatlarındaki artışın, ekonominin herhangi bir bölümünde işe alımları geçici olarak durdurduğuna dair herhangi bir işaret yok" yorumunu yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed), talebi azaltmak ve yükselen fiyatları kontrol etmek amacıyla geçen ay 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Önümüzdeki yıl boyunca daha fazla artış için planların sinyalini de verdi.

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Son Dakika Dünya ABD'de geçen ay 431 bin kişi daha istihdama dahil oldu, işsizlik yüzde 3,6'ya geriledi - Son Dakika

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