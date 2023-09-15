ABD'de Havalimanında Güvenlik Görevlileri Para Çalarken Yakalandı - Son Dakika

ABD'de Havalimanında Güvenlik Görevlileri Para Çalarken Yakalandı

ABD\'de Havalimanında Güvenlik Görevlileri Para Çalarken Yakalandı
Son Güncelleme: 15.09.2023 11:48

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki uluslararası havalimanında, 2 güvenlik görevlisi bir yolcunun çantasından para ve eşyalarını çalarken kameralara yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, görevlilerin çantayı bekletip içinden para ve eşyaları aldığı görülüyor. Soruşturma sonucunda görevliler suçlarını itiraf ederken, günde bin dolar çaldıklarını söyledi.

ABD'de 2 güvenlik görevlisinin havalimanında yolcu çantasından para çalarken kameralara an be an yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde havalimanında yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Miami Uluslararası Havalimanı'nda 2 güvenlik görevlisi, bir yolcunun çantasından para ve yolcunun eşyalarını çaldı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde, yolcunun çantasını x-ray cihazından geçmesi için koyduğu sırada 2 güvenlik görevlisinin çantayı önce beklettiği ardından da çantadan para ve bazı eşyaları el çabukluğu ile aldığı anlaşılıyor. Konuşuyormuş gibi yapan güvenlik görevlisinin aldığı parayı cebine koyduğu görülürken Labarius Williams ve Josh Gonzalez adlı güvenlik görevlilerinin yolcunun çantasından 600 dolar çaldığı tespit edildi. Kendilerine üçüncü bir görevlinin daha yardım ettiği anlaşılan olayda güvenlik görevlileri yakalandı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alından Williams ve Gonzalez suçlarını itiraf ederken günde bin dolar çaldıklarını söyledi. - MİAMİ

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Miami, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Havalimanında Güvenlik Görevlileri Para Çalarken Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Havalimanında Güvenlik Görevlileri Para Çalarken Yakalandı - Son Dakika
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