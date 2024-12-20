ABD\'de Katil Eşek Arısı Tehdidi Sona Erdi

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ABD Tarım Bakanlığı, kuzey dev eşek arısının (katil eşek arısı) ülkedeki varlığının tamamen sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, türün tarıma ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin Washington eyaletinde ilk kez 2019'da tespit edilen ve yerel arı popülasyonları için büyük bir tehlike oluşturan katil eşek arısının, üç yıldır tespit edilmemesi üzerine ABD'de tamamen yok edildiği açıklandı. Yetkililer, halkın bildirimlerinin ve çok yönlü iş birliğinin bu başarıdaki rolüne dikkat çekerek, katil eşek arısının, bir arı kolonisini 90 dakikada yok edebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Gelecekteki tehditleri önlemek için izleme çalışmalarının süreceği bilgisini de paylaşan yetkililer, 2025'e kadar çeşitli bölgelerde tuzaklar yerleştirilmeye devam edileceğini aktardı.