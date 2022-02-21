Üye Girişi
ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu - Son Dakika
BBC

ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu

21.02.2022 06:40
ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

Stockton şehri yakınlarındaki kırsal bir alanda bir araçtan aşağı atılan, yaşlı ve hasta görünen Zoey isimli köpeği bulan kişiler polisi arayarak durumu bildirdi.

Zoey'i alan bir hayvan hizmetleri yetkilisi ise köpeğin mikroçipini okuttu ve 2010 yılından bu yana kayıp olduğunu fark etti.

Zoey'in sahibi Michelle, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.

San Joaquin Şerifi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre mikroçip şirketi Zoey'in 2015 yılı itibarıyla öldüğü listelemiş.

Ancak görevli memur Brandon Levin, şirketle irtibata geçtikten sonra 12 yıldır telefon numarasını değiştirmeyen Michelle'in irtibatını aldı.

Levin, "Michelle, olayı öğrendiğinde şoka girdi" dedi.

Köpek, 2010 yılında kaybolduğu yerin yaklaşık 100 kilometre uzağında bulundu.

Dişi köpeğin 6 aylıkken kaybolduğunu belirten Michelle, "Onu geri getireceğim ve sağlığına kavuşacağı için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

YORUMLAR
500
ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Köpek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 06:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de kayıp ilanı verilen bir köpek 12 yıl sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement