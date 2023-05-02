Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu - Son Dakika
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Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu

02.05.2023 13:49
Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu

ABD'nin Illinois eyaletinde kum fırtınasından dolayı 72 araç zincirleme kaza yaptı. Eyalet polisi, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis kazayla ilgili bugün yaptığı açıklamada aralarında TIR'ların da bulunduğu 72 aracın zincirleme kaza yaptığını ve 6 kişinin kazada hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri'nin yerel bürosu toz fırtınasının görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü ifade ederek "Kuzey Montgomery Bölgesi, Illinois'te I-55 otobanı üzerinde araç kullanırken dikkatli olun. Yeni sürülmüş tarlalar ve şiddetli kuzeybatı rüzgarları, bu bölgede bir toz fırtınası yaratıyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda kaza olduğu bildirildi" açıklamasını yaptı.

ABD'de kum fırtınası nedeniyle 72 araç zincirleme kaza yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
ABD'de kum fırtınası nedeniyle 72 araç zincirleme kaza yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
ABD'de kum fırtınası nedeniyle 72 araç zincirleme kaza yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Kaynak: DHA
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Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Tragger, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu - Son Dakika
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