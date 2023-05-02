Amerika'da kum fırtınası gerçekleşti, 72 araç birbirine girerken 6 ölü 37 yaralı olduğu duyuruldu

Polis kazayla ilgili bugün yaptığı açıklamada aralarında TIR'ların da bulunduğu 72 aracın zincirleme kaza yaptığını ve 6 kişinin kazada hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri'nin yerel bürosu toz fırtınasının görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü ifade ederek "Kuzey Montgomery Bölgesi, Illinois'te I-55 otobanı üzerinde araç kullanırken dikkatli olun. Yeni sürülmüş tarlalar ve şiddetli kuzeybatı rüzgarları, bu bölgede bir toz fırtınası yaratıyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda kaza olduğu bildirildi" açıklamasını yaptı.