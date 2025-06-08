ABD'de Chicago Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek mesajları verdi. Bazı öğrenciler, kültürel dayanışma göstergesi olarak kefiye takarken; öğrenciler, törende Filistin bayrakları taşıdı.
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8.06.2025 18:10:50. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek - Son Dakika
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