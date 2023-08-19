ABD'de Polis, Şiddetli Rüzgarla Sürüklenen Seyyar Tuvaleti Takip Etti - Son Dakika

ABD'de Polis, Şiddetli Rüzgarla Sürüklenen Seyyar Tuvaleti Takip Etti

Son Güncelleme: 19.08.2023 13:30

Michigan eyaletinin New Buffalo kentinde polis, şiddetli rüzgar sebebiyle hareket eden seyyar tuvalet kabinini polis aracıyla takip ederek durdurdu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, yetkililer tarafından esprili bir üslupla paylaşıldı.

? ABD'de polis, şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden sürüklenen seyyar tuvalet kabini kovaladığı anlar polisin araç kamerasına yansıdı.

Michigan eyaletinin New Buffalo kentinde meydana gelen olayda polis, şiddetli rüzgar sebebiyle hızla hareket eden seyyar tuvalet kabinini polis aracıyla takip ederek durdurdu. Yetkililer, polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili dün esprili bir üslupla 'Bazı günler polis memuru olmak harika bir iştir. Diğer günler biraz 'berbat' olabilir... Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi, neyse ki işler 'pisleşmeden' önce şüpheliyi yakalayabildi? açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Polis, Şiddetli Rüzgarla Sürüklenen Seyyar Tuvaleti Takip Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Polis, Şiddetli Rüzgarla Sürüklenen Seyyar Tuvaleti Takip Etti - Son Dakika
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