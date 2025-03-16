ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı. Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de şiddetli fırtına nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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