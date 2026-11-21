ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ülke genelindeki suç bilgi veri tabanına yönelik siber saldırıyı soruşturduğu bildirildi.

ABD basınında konuya ilişkin bilgi sahibi iki kişiye dayandırılan ve dün gece yayımlanan haberlere göre; ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ülke genelindeki suç bilgi veri tabanına yönelik siber saldırıyı soruşturuyor. Haberlerde, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında kritik bir bilgi paylaşım ağı işlevi gören Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ne (NCIC) bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bu sızmanın, son aylarda yaşanan ikinci benzer ihlal olduğu kaydedildi.

Söz konusu gelişme, ABD Tarım Bakanlığı'nın bu hafta başında siber saldırıya uğradığı ve bilgisayar korsanlarının bakanlığın çiftçilere ödeme yapılmasını sağlayan sistemine eriştiğine dair haberlerin basına yansımasından yalnızca birkaç saat sonra ortaya çıktı. ABD devlet kurumlarını hedef alan bu siber saldırıların, son dönemde hava ulaşımı, bankacılık işlemleri ve ulusal güvenlik sistemlerini aksatan bir dizi teknoloji kesintisinin ardından yaşanması dikkati çekti.

ABD istihbarat yetkilileri ise çarşamba günü yaptıkları açıklamada, bu kesintilerin koordineli veya devlet destekli bir saldırıdan değil, bakım ve teknik değişikliklere bağlı birbirinden bağımsız hizmet aksaklıklarından kaynaklandığını ifade etmişti.