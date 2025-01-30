ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada - Son Dakika
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Dünya

ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak düştü. Kaza anı ise saniye saniye kaydedildi.

30.01.2025 06:26
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen ve 60 yolcusu ile 4 mürettebatı olan bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi.

CAN KAYIPLARI VAR

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda yetkililer, ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

ABD\'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada

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Son Dakika Dünya ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Dönmez:
    İnsan ölümleri acıdır ama insan hakları ihlalleri yapan filistinde binlerce masum çoluk çocuk yaşlı kadın demeden ölümüne izin veren bir topluluğun başına gelenler şahsım adına beninçok bağlamıyor. 84 12 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    iyi çarpışmalar kolay gelsin 51 15 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    savaş pilotu ve askerleri tahtalı köyde niyazi...sivillere yazık olmuş 25 9 Yanıtla
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