ABD\'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak düştü.
Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen ve 60 yolcusu ile 4 mürettebatı olan bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda yetkililer, ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.
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