Bu kadarına pes artık! 6 farklı şans oyunu biletine de büyük ikramiye çıktı, bir günde 2 milyon dolardan fazla paranın sahibi oldu - Son Dakika
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Bu kadarına pes artık! 6 farklı şans oyunu biletine de büyük ikramiye çıktı, bir günde 2 milyon dolardan fazla paranın sahibi oldu

23.12.2022 16:10

ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts, aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıkması sonucu 1 günde 2 milyon dolardan fazla paranın sahibi oldu.

Roberts aynı numaraları 20 yıl boyunca loto kuponuna yazdı. Son seferinde altı farklı kupona birden yazan adama talih kuşu kondu.

Ömür boyu yılda 25 bin dolar lotosunu kazanan talihli beş kuponu nakit olarak aldı. Kalan kuponu ise yıllık ödemeler halinde alacak. Şanslı adamın eline tek seferde 2 milyon dolar geçti. BBC'nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.

GELEN PARA 2 MİLYONU GEÇECEK

Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu kadarına pes artık! 6 farklı şans oyunu biletine de büyük ikramiye çıktı, bir günde 2 milyon dolardan fazla paranın sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarına pes artık! 6 farklı şans oyunu biletine de büyük ikramiye çıktı, bir günde 2 milyon dolardan fazla paranın sahibi oldu - Son Dakika
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