ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu

13.05.2022 10:53
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu

ABD'de Güney Kaliforniya Türk-Amerikan Derneği'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi tarafından, eyaletin Los Angeles şehrinde, uzun yıllardır bölgede yaşayan Türk kadınlarının çeyizlerinin de yer aldığı 'Yadigar' adı verilen Türk El Sanatları sergisi düzenlendi.

ABD'de Güney Kaliforniya Türk-Amerikan Derneği'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi tarafından, eyaletin Los Angeles şehrinde, uzun yıllardır bölgede yaşayan Türk kadınlarının çeyizlerinin de yer aldığı 'Yadigar' adı verilen Türk El Sanatları sergisi düzenlendi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Santa Monica'da 7 Mayıs'ta düzenlenen 'Yadigar' (Memento) isimli sergide, uzun yıllardır bölgede yaşayan bazı Türk kadınlarının çeyizlerinin de yer aldığı Türk el işi örnekleri Türk ve yabancı ziyaretçilerle buluştu. İlk defa düzenlenen sergide, Anadolu el sanatlarının örnekleri ziyaretçilere tanıtılırken; kaftan, bindallı, şalvar ve cepkenler de dernek üyesi Nükhet Uygur tarafından organize edilen defilede yerini aldı.

Misafir sanatçı olarak sergide yer alan Ebru sanatçısı Atilla Can'ın oluşturduğu birbirinden renkli Ebru örnekleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Dernek üyelerinden Gülendam Ece Hürmeydan taş basma sanatı ile Türk desenlerini tanıtırken, Ayfer Apay da aynı desenleri kına için kullandı. Ayrıca programda, Türk ve Amerikalı tekstil ve tarih uzmanları da Türk el sanatlarının tarihçesini, Anadolu tarihi eserleri üzerindeki motif ve simgeleri de sunumlarıyla katılımcılara tanıttı.

Serginin, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr.Vega Sankur'un, anneler gününde, el işi sanatıyla uğraşan ve yaptıkları işlere hikayelerini dokuyan kadınları anma fikri ile ortaya çıktığı ve Nalan Kumlalı Atahan ve Gülendam Ece Hürmeydan'ın emekleriyle hayata geçirildiği belirtildi.


ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de 'Yadigar' isimli sergide Türk el sanatı örnekleri ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika


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