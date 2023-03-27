Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'de bulunanChatsworth karayolunda inanılmaz bir kaza yaşandı. Siyah marka bir otomobil seyir halindeyken yanında geçen aracın tekerleği yerinden çıkıp otomobile çaprtı. Çarpmanın etkisi ile otomobil 3 metre havalanıp yere çakıldı.

FİLM SAHNESİ GİBİ

İlginç kazada otomobilde bulunan kişiler hafif yaralandı. Görünmez kazanın videosu sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kazanın bir film sahnesini anımsattığını söyledi.