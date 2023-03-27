Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç - Son Dakika
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Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

27.03.2023 15:00
Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

ABD'de yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki aracın tekeri diğere araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yere çakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'de bulunanChatsworth karayolunda inanılmaz bir kaza yaşandı. Siyah marka bir otomobil seyir halindeyken yanında geçen aracın tekerleği yerinden çıkıp otomobile çaprtı. Çarpmanın etkisi ile otomobil 3 metre havalanıp yere çakıldı.

FİLM SAHNESİ GİBİ

İlginç kazada otomobilde bulunan kişiler hafif yaralandı. Görünmez kazanın videosu sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kazanın bir film sahnesini anımsattığını söyledi.

Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç - Son Dakika
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