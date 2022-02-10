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ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesinde - Son Dakika
BBC

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesinde

10.02.2022 18:46
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesinde

ABD'de fiyat artışları Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 7,5'e tırmanarak, ülkede son 40 yılın kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu.

ABD'de fiyat artışları Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 7,5'e tırmandı. Bu, ülkede son 40 yılın kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış, Aralık ayına göre yüzde 0,6 oldu.

Gıda, elektrik ve konut fiyatlarındaki artışlar, enflasyonun tırmanmasına yol açan başlıca etkenler oldu.

Ücretlerdeki artış enflasyonun gerisinde kaldığı için artan fiyatlar hanehalkı bütçesini olumsuz etkiliyor.

Washington enflasyon sorununu çözme baskısı altında ve ABD merkez bankasının (Fed) faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası da artan enflasyona karşı, borçlanmayı daha pahalı hale getirerek tüketici harcamalarını azaltmak amacıyla son üç ayda faiz oranlarını iki kez yükseltti.

Yorumcular, ABD'de enflasyon artışında, artan talebin, hükümet harcamalarının, tedarik zincirlerindeki tıkanıklıkların ve işgücü açığını kapatmak üzere yapılan ücret artışlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Amazon, Netflix gibi şirketler son aylarda daha yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlarını artırmıştı.

Enflasyon, seçmenler için giderek daha önemli bir konu haline geldiğinden, geçen yılki güçlü ekonomik büyümeye rağmen Başkan Joe Biden'ın popülaritesine zarar verebilecek bir sorun olarak görülüyor.

ABD ekonomisi geçen yıl %5,5 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyüme oranıyla büyüdü ve son üç ayda 1,6 milyondan fazla yeni iş eklendi.

Ancak Associated Press-NORC tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 37'si Biden'ın ekonomi yönetimini onaylıyor.

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Son Dakika Dünya ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesinde - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile son 40 yılın zirvesinde - Son Dakika
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