ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lunaparkta hız treninin destek sütununun çatladığı görüldü. Sosyal medyaya düşlen görüntülerin ardından hız treni kullanıma kapatıldı.

SÜTUNDAKİ BÜYÜK ÇATLAK KORKUTTU

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntüler kaydedildi. Lunaparkta yüksekliği 99 metreyi bir hız treninin destek sütunlarında büyük çatlak olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lunaparka eğlenmeye gelen bir kişi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Saatteki hızı 150 kilometreye kadar çıkabilen hız trenindeki çatlak nedeniyle yetkililer harekete geçti.

HIZ TRENİ KULLANIMA KAPATILDI

Yetkililer lunaparka gelip inceleme yaptı. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan hız treni onarım için kapatıldı.