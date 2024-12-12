ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var - Son Dakika
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ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var

ABD\'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var

Baas rejiminin ardından Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Pentagon sözcüsü, ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

12.12.2024 01:48
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HARİKA BİR İLİŞKİ"

Suriye'deki gelişmeler üzerine ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Singh, Suriye'deki durum için "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip." dedi.

Singh, ABD'nin Suriye ile ilgili sadece Türkiye ile değil, diğer taraflarla da iletişiminin devam ettiğini belirterek, bölgede gerginliğin ve çatışmaların azaltılması çağrısında bulundu.

PKK/YPG İLE İLGİLİ SORULARI GEÇİŞTİRDİ

ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ'a karşı mücadele için bulunduğunu iddia eden ve bu konuda Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG terör örgütü grupları ile temasının devam ettiğini söyleyen Singh, Türkiye ile bu terör örgütleri arasındaki çatışmaların artması halinde ABD'nin olası tutumu konusundaki soruları ise geçiştirdi.

Singh, Suriye'deki rejim değişikliğinin "büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk" oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bölgedeki duruşunda, askerlerini korumak ve DEAŞ'a karşı mücadele dışında hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

AA muhabirinin Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması konusunda ABD ile görüşmeler olup olmadığına dair sorusuna Singh, "Tekrar edeyim, Türkiye ile etkileşimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı'mız da bölgedeki genel durumu görüşmek için seyahat ediyor ve tabii ki Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri anlıyoruz, bunun dışında daha fazla bir şey demeyeceğim." yanıtını verdi.

Süleyman Şah Türbesi, etrafındaki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Suriye, Sözcü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın:
    Demekki amerikanın her istediklerine tamam demişiz 5 5 Yanıtla
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