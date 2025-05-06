ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliğine devrediyor - Son Dakika
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Dünya

ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliğine devrediyor

ABD, Filistin İşleri Ofisi\'ni İsrail Büyükelçiliğine devrediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine bağlama kararı ald. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce alınan kararın İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

06.05.2025 22:49
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE DEVREDECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Bakan Marco Rubio'nun aldığı kararı duyurdu. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Biden döneminde 2022 yılında açılan ve ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonundan bağımsız çalışan Filistin İşleri Ofisi'ni (OPA) büyükelçilik bünyesine katacak.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü kararın da o politikayla uyumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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