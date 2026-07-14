ABD\'den İran\'a SİHA ile İlk Saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı silahlı insansız hava aracı kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda tek yönlü silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Üç Corsair insansız hava aracı, Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurdu. Bu, Amerikan kuvvetlerinin muharebe operasyonlarında ilk kez deniz insansız hava araçlarını kullanması anlamına geldi" denildi.

Saldırıya ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.