ABD\'den İran\'a yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisi, İran'daki protestolara yönelik şiddeti gerekçe göstererek yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınların "zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı belirtilen Fardis Cezaevi'nin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının da eş zamanlı olarak bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı, bu kapsamda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin de yaptırım listesinde yer aldığı ifade edildi.

18 KİŞİ VE KURULUŞ YAPTIRIM KAPSAMINDA

Ayrıca, İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu belirtilen "gölge bankacılık" ağlarıyla ilişkili 18 kişi ve kuruluşun da yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

Yaptırımların, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulandığı bildirildi.