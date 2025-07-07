ABD\'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü

Teksas'ta yaşanan büyük sel felaketine dair yayınlanan zaman atlamalı bir video, Guadalupe Nehri'nin sadece 45 dakika içinde 10 metreden fazla yükseldiğini gösterdi. Bu kısa sürede gerçekleşen yükselme, en az 80 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölenler arasında 28 çocuk bulunuyor.

Felaket, 4 Temmuz sabahının erken saatlerinde Kerr County'de meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle nehir aniden taştı. En fazla can kaybı bu bölgede yaşandı. Travis County'de 5, Burnet County'de 3, Williamson ve Kendall County'de 2'şer, Tom Green County'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri halen kayıp olan 41 kişiyi arıyor. Bu kayıplar arasında, nehir kıyısında bulunan Hristiyan yaz kampı Camp Mystic'teki 11 kız çocuğu da yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 4 Temmuz günü saat 17.00 ile 18.00 arasında sel sularının nasıl hızla yükseldiği görülüyor. Su, kısa sürede yolları kapladı, küçük ağaçları ve çalıları yuttu. Bir saat sonunda ise sadece birkaç ağacın tepesi suyun üstünde kalabildi. Görüntüyü izleyen bir kullanıcı, "Video 17.12'de başlıyor. 17.18'de su seviyesine bakın. 6 dakikada kaçabileceğiniz bir yer yok," yorumunu yaptı.

Yetkililer, bölgede yağışların devam ettiğini ve su seviyesinin daha da yükselebileceğini bildirdi. Johnson Creek ve Guadalupe Nehri çevresinde yeni tahliye kararları alındı. Teksas Acil Durum Yönetimi Başkanı Nim Kidd, yağmurun halen devam ettiğini, bölgeye yeni su kütlelerinin gelebileceğini söyledi. Ayrıca, olayın yaşandığı bölgelere hava yoluyla ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti.

6 Temmuz'da Daily Mail'in ulaştığı bilgilere göre, Teksas Acil Durum Yönetimi yetkilileri ölü sayısının 100'ü geçmesini bekliyor. Eyalet afet ofisi, bu bilgiyi iş ortaklarına e-posta yoluyla iletti. İki farklı kaynak, bu tahminin doğruluğunu doğruladı.