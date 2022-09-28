ABD'den Rusya'daki çifte vatandaşlara uyarı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD-Rusya çifte vatandaşlığına sahip olanlara uyarı yayınladı. Rusya'nın kısmi seferberlik kapsamında ABD vatandaşlığını 'tanımayabileceği' ifade edilen açıklamada, "Rusya'dan ayrılmak istiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bağımsız düzenlemeler yapmalısınız" denildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "21 Eylül'de Rus hükümeti, Ukrayna'yı işgalini desteklemek için vatandaşlarını silahlı kuvvetlere seferber etmeye başladı. Rusya, çifte vatandaşların ABD vatandaşlığını kabul etmeyi, ABD konsolosluk yardımına erişimlerini reddedebilir, Rusya'dan ayrılmalarını engelleyebilir ve çifte vatandaşları askerlik hizmeti için askere alabilir. Ticari uçuş seçenekleri şu anda son derece sınırlı ve genellikle kısa sürede kullanılamamaktadır. Araba ve otobüsle kara yolları hala açık. Rusya'dan ayrılmak istiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bağımsız düzenlemeler yapmalısınız. ABD Büyükelçiliğinin ABD vatandaşlarına yardım etme yeteneği konusunda ciddi sınırlamaları vardır ve ulaşım seçenekleri de dahil olmak üzere koşullar aniden daha da sınırlı hale gelebilir."