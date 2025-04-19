ABD\'den Suriye Seyahat Uyarısı

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğunu belirterek, vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlarını Suriye'ye seyahat etmemesi konusunda uyardı. Açıklamada, "Bakanlık, ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye'de adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiğini hatırlatıyor. Saldırılar düzenleyebilirler; kamu etkinliklerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadethaneleri, okulları, parkları, alışveriş merkezlerini, toplu taşıma sistemlerini ve kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilirler" denildi.

Söz konusu uyarının sebebinin 'terörizm ve iç karışıklık' olduğu belirtilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır" ifadesi kullanıldı.