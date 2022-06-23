ABD'den Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz, askeri operasyon bölgede yaşayanlar için felaket olur - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz, askeri operasyon bölgede yaşayanlar için felaket olur

23.06.2022 12:48

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, "Türkiye'nin yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yapıyoruz. Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'le mücadelesine de zarar verir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuştu.

"ABD, TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU ENGELLEMEK İÇİN BASKI YAPIYOR"

Leaf, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri operasyon yapma sinyali vermesi ile ilgili konuştu. Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi.

"ANLAŞMAYA SAYGI GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. Leaf sözlerine, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diyerek devam etti.

ABD'den Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyaliyle ilgili üst düzey açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf.

"OLASI BİR OPERASYON FELAKET OLUR"

ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadelesine de zarar verir" dedi. Leaf'in bahsettiği koalisyonun omurgasını ise terör örgütü PKK/PYD/ YPG oluşturuyor.

ERDOĞAN'IN OPERASYON SİNYALİNE ABD VE RUSYA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş ve Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Türkiye'nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya'dan tepki gelmişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler?

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz, askeri operasyon bölgede yaşayanlar için felaket olur - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:51 İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz, askeri operasyon bölgede yaşayanlar için felaket olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement