ABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı uçak Avustralya'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

ABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı uçak Avustralya'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ABD Deniz Piyade Kolordusu\'na bağlı uçak Avustralya\'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 27.08.2023 12:20

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı MV-22B Osprey tipi uçak, Avustralya'nın Melville Adası'nda düştü. Kazada 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker ağır yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı, 23 askeri taşıyan MV-22B Osprey tipi uçak, Avustralya'nın Melville Adası'nda düştü. Kazada, 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de ağır yaralandı.

"UÇAKTA TOPLAM 23 PERSONEL BULUNUYORDU"

ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun Avustralya'nın Darwin bölgesinde bulunan komutanlığından yapılan resmi açıklamada, "MV-22B Osprey tipi uçağın, rutin bir eğitim tatbikatı sırasında askerleri taşırken Avustralya'nın Melville Adası'nda düştüğünü doğruluyoruz. Kaza saat 09.30 sularında meydana gelmiştir. Uçakta toplam 23 personel bulunmaktaydı.

TATBİKATA KATILMAK ÜZERE UÇUYORLARDI

3 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Durumu ağır olan 5 kişi de Darwin Kraliyet Hastanesi'ne nakledildi. Uçakta bulunan denizciler Predators Run tatbikatına katılmak üzere uçuyorlardı. Kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı uçak Avustralya'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı uçak Avustralya'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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