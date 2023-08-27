ABD Deniz Piyade Kolordusu\'na bağlı uçak Avustralya\'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı, 23 askeri taşıyan MV-22B Osprey tipi uçak, Avustralya'nın Melville Adası'nda düştü. Kazada, 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de ağır yaralandı.
ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun Avustralya'nın Darwin bölgesinde bulunan komutanlığından yapılan resmi açıklamada, "MV-22B Osprey tipi uçağın, rutin bir eğitim tatbikatı sırasında askerleri taşırken Avustralya'nın Melville Adası'nda düştüğünü doğruluyoruz. Kaza saat 09.30 sularında meydana gelmiştir. Uçakta toplam 23 personel bulunmaktaydı.
3 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Durumu ağır olan 5 kişi de Darwin Kraliyet Hastanesi'ne nakledildi. Uçakta bulunan denizciler Predators Run tatbikatına katılmak üzere uçuyorlardı. Kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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