ABD Deniz Piyadeleri Guantanamo\'ya Ulaştı

Dünya

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yasa dışı yabancıları' göndermek için hazırlanılmasını talep ettiği Guantanamo Körfezi'ne, ABD Deniz Piyadelerinin ulaştığını duyurdu.

Beyaz Saray, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, ABD Deniz Piyadeleri ile bir askeri uçağın fotoğrafına yer verilerek, 'ABD Deniz Piyadeleri, yasa dışı yabancılara ev sahipliği yapacak Guantanamo Körfezi'ne ulaştı' denildi. Piyadelerin, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na 'Göçmen Operasyon Merkezi'ni genişletmek için destek vereceği aktarılırken, bu adımın, Başkan Trump'ın, Amerikalıları ve ulusu güvenli kılma misyonuna katkı sağlayacağı kaydedildi.