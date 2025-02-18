ABD Dışişleri Bakanı Rubio\'nun Suudi Arabistan Ziyareti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Veliaht Prens Bin Selman ve mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştüğü aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmede Bakan, bu ay Başkan Franklin Roosevelt ile Kral Abdülaziz arasında USS Quincy'de 1945'te gerçekleşen toplantının 80'inci yıl dönümünde ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin gücünü vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Rubio'nun, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma iş birliğinin artmasını dört gözle beklediğini ve ikili ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu muhataplarına ilettiği vurgulanan açıklamada, "Bakan ile Veliaht Prens, Gazze'de ateşkesin uygulanmasını ve Hamas'ın ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tüm esirleri serbest bırakmasını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi" denildi.