ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye\'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kafaları karıştıran bir Suriye açıklaması geldi. Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir" dedi.

20.05.2025 18:18
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ABD'den, geçtiğimiz günlerde tüm yaptırımları kaldırma kararı aldığı Suriye ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçiş yönetiminin kısa süre içerisinde çökebileceğini söyledi.

ABD: SURİYE'DE HÜKÜMET HAFTALAR İÇİNDE ÇÖKEBİLİR

Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir." dedi. Marco Rubio Washington'un yeni Suriye hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olma çabalarını desteklediğini ve başarısızlığın savaşa ve bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif, elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" dedi.

"SURİYE İSTİKRARSIZLAŞIRSA BÖLGE İSTİKRARSIZ HALE GELİR

Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım türü konusunda Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Rubio, "Suriye istikrarsız olduğunda bölge istikrarsız hale gelir" dedi. Yaptırımların kaldırılmasının komşu ülkelerin Suriye hükümetine yönetim mekanizmaları kurmada destek sağlamasını sağlayabileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ebuturap:
    neoldu yine o.c. istediginiz biseymi olmadiki yine ic savas istyorsunuz 14 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Hayırdır ne karıştırıyosunuz yine.Sizin de ne yaptığınız belli değil.Yaptırımları kaldırıp sözde de destek ver ama saman altından su yürütüyorsunuz.Siz ve İsrail olmasaydı Dğnya çok daha güzel olurdu. 10 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    O belli de İsrail zaten orada hükümet mi bırakır adamlar yavaş yavaş Suriye’nin topraklarını işgal ediyor 7 0 Yanıtla
  • ismail:
    yine pis işler peşindesin amerika 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    itrail lemi 4 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bizde askerleri çok alsınlar savasa 3 1 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    bop işliyor desene 2 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    başlıktaki olduğu gibi dediğinize göre karıştıracaksınız! 0 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    Şara istedijleri kemikleri vermemiş bunlara. Adam Allah'ın hükümleriyle hükmetmek istiyor tabii ki bunların da işine gelmiyor 0 0 Yanıtla
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