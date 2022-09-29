Yunanistan'ın adalara silah sevk etmesine sessiz kalan ABD'den itiraf gibi sözler: Uyguladığımız standart ABD menfaatlerine uygun olan neyse odur - Son Dakika
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Yunanistan'ın adalara silah sevk etmesine sessiz kalan ABD'den itiraf gibi sözler: Uyguladığımız standart ABD menfaatlerine uygun olan neyse odur

29.09.2022 07:45

Yunanistan'ın hukuka aykırı şekilde Ege adalarına ABD menşeli zırhlı araçları sevk etmesine sessiz kalan ABD'den, Türkiye'nin tepkisine yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD menfaatlerinin esas alındığını ifade ederek, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda da çifte standart uyguladıklarını kabul etmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.

ÇİFTE STANDART UYGULANDIĞINI DOĞRULADI

Türkiye'nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD'ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine AA muhabiri, "Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusunu yöneltti. Sözcü, "Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz." yanıtını verdi. ABD'nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.

"STANDARDIMIZ MENFAATİMİZE UYGUN OLAN NEYSE ODUR"

Bunun üzerine AP muhabiri, "Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400'leri konuşlandırmayın diyorsunuz?" sorusunu sordu. Sözcü "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik." yanıtını verince, AP muhabiri, "O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?" ifadesini kullandı.

Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama "bazı uç örneklerin" sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi. AA muhabirinin "Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?" sorusuna da Price, "Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur." yanıtını verdi.

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