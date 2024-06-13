ABD, Gazze'ye 2 bin 500 ton insani yardım gönderdi

Dünya

Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında Gazze kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden 17 Mayıs'tan bu yana 2 bin 500 metrik ton insani yardım yapıldığını belirtti. Singh, 9 ve 10 Haziran'da dalga boyunun yükselmesi nedeniyle iskelenin 2 gün kapatıldığını belirtti. Daha önce dalgalar nedeniyle iskelenin bir bölümü hasar almıştı.

Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, geçici iskeleden 2 bin 500 metrik ton yardımın Gazzelilere ulaştırıldığını belirterek, "İki gün boyunca geçici iskele yüksek dalga durumu nedeniyle faaliyet gösteremedi. Dün (11 Haziran) itibariyle ABD Merkez Komutanlığı Gazze'ye insani yardım sevkiyatını yeniden başlatmış ve 500 metrik tondan fazla yardım iskele bölgesine ulaştırılmıştır; bugün de CENTCOM 500 metrik tondan fazla yardımı daha iskele bölgesine ulaştırmıştır. CENTCOM 17 Mayıs'tan bu yana 2 bin 500 metrik tondan fazla insani yardımın dağıtılmak üzere Gazze kıyılarına ulaştırılmasına yardımcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMLARIN MALİYETİ 674 MİLYON DOLAR

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ABD tarafından açıklanan insani yardımların toplam maliyetinin 674 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı. USAID tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, insani yardım erişiminin önündeki diplomatik ve operasyonel engelleri aşmak, Gazze ve Batı Şeria'daki savunmasız nüfuslara ulaşan yardım miktarını önemli ölçüde arttırmak için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" denildi.