ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişiminde sorumluluğu kabul etti - Son Dakika
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Dünya

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişiminde sorumluluğu kabul etti

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini engellemede ihmal olduğu eleştirilerine yanıt verdi. Cheatle, saldırganın Pensilvanya'daki mitingde 'şüpheli bir kişi' olarak tanımlandığını, ancak birimler onu izlemeye alana kadar ateş açmayı başardığını söyledi. Cheatle, suikast girişimine yol açan güvenlik hatasının sorumluluğunun nihai olarak kendisine ait olduğunu belirterek 'Sorumluluk bana ait, bu, asla olmaması gereken bir olay' dedi.

16.07.2024 17:33
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(ANKARA) - ABD Gizli Servis (USSS) Direktörü Kimberly Cheatle, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini engellemede ihmal olduğu eleştirilerine yanıt verdi. "Sorumluluk bana ait, bu asla olmaması gereken bir olay" diyen Cheatle, saldırganın Pensilvanya'daki mitingde "şüpheli bir kişi" olarak tanımlandığını, ancak birimler onu izlemeye alana kadar ateş açmayı başardığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ayrıntılarına yönelik incelemeler devam ediyor.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, ABD medyasına verdiği röportajlarda, Gizli Servis'in  suikast girişimin gerçekleşmesini engellemede ihmali olduğu eleştirilerine yanıt verdi. Cheatle, cumartesi günü Pensilvanya'da gerçekleşen suikast girişiminden yarım saat önce, mesafe ölçer taşıyan şüpheli bir adamın yerel kolluk kuvvetlerinde tespit edildiğini bildirdi.

Cheatle, kolluk kuvveti memurun durumu bir fotoğrafla eyalet polisine bildirdiğini ardından şüphelinin taşıdığı şeyin mitingi daha iyi görebilmek için bir dürbün olup olmadığı konusunda bir tartışma yaşandığını aktardı. Ancak Trump'ın konuşmaya başlamasından birkaç dakika sonra, 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks, ateş etmeye başladı.

Cheatle, "Bana saldırganın potansiyel şüpheli bir kişi olarak tanımlandığı söylendi, birimler o kişiyi bulmak için harekete geçti... Maalesef, olayların hızlı bir şekilde gelişmesiyle, şüpheli artık çatıdaydı ve eski başkana ateş edebildi" dedi.

ABC News'e konuşan Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimine yol açan güvenlik hatasının sorumluluğunun nihai olarak kendisine ait olduğunu belirterek "Sorumluluk bana ait, bu, asla olmaması gereken bir olay" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişiminde sorumluluğu kabul etti - Son Dakika

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