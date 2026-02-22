Trump\'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı.

TRUMP'IN KONUTUNA GİRMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki erkek şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Trump'ın olay sırasında başkent Washington'da olduğı bildirildi.

ELİNDE YAKIT BİDONU VARDI

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.