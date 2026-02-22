ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı.
Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki erkek şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Trump'ın olay sırasında başkent Washington'da olduğı bildirildi.
Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi öldürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?